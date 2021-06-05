В Баку (Азербайджан) на городском автодроме продолжается шестой этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 5 июня, в 12:00 по московскому времени стартовала третья свободная практика.

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В пятницу, 4 июня, состоялись две тренировки. В первой сессии лучшее время показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в тройку попали два пилота «Феррари» — Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Во второй тренировки лучший результат установил Серхио Перес из «Ред Булл», Ферстаппен стал вторым, Сайнс — третьим.

Россию в Формуле-1 представляет 22-летний пилот Никита Мазепин, выступающий за «Хаас». Его напарником является Мик Шумахер — сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера.