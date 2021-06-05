Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова оказать помощь Катару в подготовке чемпионата мира по футболу-2022.

«Я понимаю сложности, с которыми сталкивается Катар. Имею в виду и региональные проблемы, и проблемы с пандемией. Есть и другие вопросы, требующие особого внимания. Мы со своей стороны сделаем всё для того, чтобы поддержать наших друзей в Катаре и помочь им подготовиться к этому ответственному глобальному мероприятию», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.

По словам главы государства, Катар столкнулся с экономическими проблемами, а также с трудностями другого характера. Россия будет тесно сотрудничать с Катаром по вопросам, требующим внимания, и искать сферы деятельности для развития отношений.

Напомним, из-за особенностей географического расположения Катара и климата в стране чемпионат мира будет проходить в непривычные сроки — не летом, как это бывает обычно, а с середины ноября по середину декабря 2022 года.