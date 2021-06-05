Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась мнением о коррумпированности судей в фигурном катании на международных соревнованиях.

«Коррумпированы ли судьи на международных соревнованиях? Я же не судила никогда, но слухов много. Договариваются, наверное, между собой. На самом деле, конечно, договариваются. Всё продаётся и покупается. С этим бороться невозможно и никогда не поборешься», — поделилась Слуцкая в интервью на YouTube-канале Елены Ханги.

Напомним, Слуцкая является двукратным призером Олимпийских игр: в 2002 году в Солт-Лейк-Сити она завоевала серебро, в 2006 году в Турине — бронзу. Также она двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Четыре раза в своей карьере Слуцкая выиграла финал серии Гран-при.