Согласно обновленной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, в России на понедельник, 31 мая, зафиксированы 9 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 5 117 274.

За все время пандемии в России было проведено более 139,9 млн миллионов тестов. 123 436 человек скончался, 4 729 077 зараженных успешно преодолели болезнь. У 264 761 россиянина заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 399 россиян, 8 565 человек выписаны по выздоровлению.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве: 2897 новых случаев за последние 24 часа. В Санкт-Петербурге за сутки добавилось 857 новых пациентов, в Московской области — 775.