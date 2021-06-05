Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси спросил у форварда сборной Уругвая Луиса Суареса, планирует ли их команда бойкотировать Кубок Америки.

По информации журналиста Себаса Джованелли, после того, как сборная Бразилии отказалась от участия в турнире, Месси поинтересовался у бывшего одноклубника, собирается ли уругвайская команда поддерживать бойкот. Суарес сообщил, что их сборная не планирует совершать никаких действий, из-за которых Кубок Америки может не состояться.

Ранее сборная Бразилии отказалась выступать на турнире и требует того же от других команд, пытаясь организованно добиться отмены соревнований в этом году.

Изначально турнир должен был проходить в Колумбии и Аргентине, но обе страны лишились этого права. Колумбия не смогла принять соревнования из-за политической ситуации в стране и коронавируса, в Аргентине объявлен высокий уровень опасности заражения.

Кубок Америки должен начаться 11 июня и продлиться до 10 июля в четырех штатах Бразилии.