Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась с подписчиками новыми фотографиями. На своей странице в «Инстаграме» она опубликовала снимки на фоне Фудзиямы.

«Две легенды на одном фото: Алина-сан и Фудзи-сан», — написал подписчик в комментариях.

«Какая же красотаааааа там. Алин, ты прекрасна. любим сильно!»

«Какая красота, мощь и сила»

«Полная гармония красоты! Алина и природа!»

«Алина, спасибо за фото. Это лучшее поднятие настроения»

Напомним, недавно Загитова выступила в Японии с новым показательным номером. Выступление было приурочено к премьере фильма «Пальма», где Алина сыграла эпизодическую роль. Также фигуристка побывала на предпоказе фильма, который состоялся в городе Одате префектуры Акита.

19-летняя Загитова не соревнуется с декабря 2019 года. Она является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.