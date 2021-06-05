Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков обратился к «Ростову», за который выступал до перехода в петербургский клуб.

«Дорогой «Ростов», благодарю тебя за то время, которое мы провели вместе! Я благодарен за доверие, за поддержку и за потрясающие воспоминания, которые подарила мне команда и город! Также за бесценный опыт и практику, за новых друзей и за природные красоты, которые успел увидеть!» — приводит слова футболиста пресс-служба «Ростова».

Чистяков поблагодарил руководство клуба за возможность выступать за команду и болельщиков, которые поддерживали его во время взлетов и падений.

Напомним, 3 июня «Зенит» объявил о полноценном трансфере Чистякова. С октября 2020 года футболист выступал за сине-бело-голубых на правах аренды. Защитник является воспитанником петербургского клуба.