Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Болгарией.

«На мой взгляд, наша национальная команда является непоколебимым фаворитом этой встречи и, скорее всего, добьётся положительного результата. Тем более выступаем дома. Болгары вылетели в дивизион С Лиги Наций», — цитирует Павлюченко Всёпроспорт.ру.

Экс-футболист напомнил, что в разные годы болгарская команда имела очень классных футболистов, но в последнее время проигрывает всем серьезным соперникам. По его мнению, то же самое будет и в сегодняшней встрече с Россией.

Напомним, матч Россия — Болгария состоится сегодня, 5 июня, в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.