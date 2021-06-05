На городской трассе в Баку (Азербайджан) проходит гоночный уик-энд шестого этапа Гран-при Формулы-1. Сегодня, 5 июня, в 15:00 по московскому времени состоится квалификация.

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Ранее состоялись три тренировочных сессии. В первой лучшее время показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», во второй — его напарник Серхио Перес, в третьей — пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Ферстаппен в ходе третьей практики попал в аварию. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сначала показал 10-й и 11-й результаты, затем замкнул первую тройку.

По итогам сегодняшней квалификации определятся позиции гонщиков на стартовой решетке воскресной гонки.