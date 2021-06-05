Канадский хоккейный эксперт Горд Миллер поделился мнением о раннем вылете сборной России с чемпионата мира-2021. В четвертьфинале россияне потерпели поражение от Канады со счетом 1:2 ОТ.

«В чём была ошибка Брагина в этом четвертьфинале? Я бы не стал говорить об ошибках. Это просто матч, который завершился в овертайме. А там могло быть всё что угодно. Хоккей — вообще игра ошибок, и чаще всего они случаются в овертайме «три на три», — приводит слова Миллера «Матч ТВ».

Эксперт напомнил, что в третьем периоде у российского форварда Владимира Тарасенко было отличный момент, но реализовать его не удалось. По мнению Миллера, не стоит винить в неудаче главного тренера Валерия Брагина.

«Не думаю, что сейчас есть повод всем кричать: «Ах, этот Брагин! Какой ужасный тренер!» Он многого добился в своей карьере. Но сейчас было не его время», — сказал эксперт.

Напомним, сборная России вышла в четвертьфинал с первого места в группе А и считалась фаворитом матча с Канадой, так как «кленовые листья» стали лишь четвертыми в группе В и рисковали вообще не выйти в плей-офф.

Сегодня, 5 июня, сборная Канады встречается с США в рамках полуфинала. Во втором полуфинале Германия сыграет с Финляндией. Матч за третье место и финал чемпионата мира состоятся в воскресенье, 6 июня.