Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил недовольство тем, что в опорной зоне сборной России наигрывается полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

«Есть опасность, которая подстерегает нашу сборную. Это, конечно же, Зобнин. Позиция опорного центрального полузащитника. У нас очень неплохо дебютировал Баринов, когда был здоров. Но сейчас Дмитрий так не играет. И с поляками Черчесов даже не его выпустил, а Мухина», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

По словам Орлова, проблема будет видна в матче с бельгийцами на Евро-2020, когда в центре поля нужно будет сдерживать высокого и мощного форварда Ромелу Лукаку. Раз Черчесов не заменил Зобнина в товарищеской игре с поляками, значит другой кандидатуры на эту позицию нет.

«На чемпионате мира была та же проблема, и тогда Кузяев играл в опорной зоне. Зобнину не хватает культуры футбола, которая есть у Жиркова: чистенько отобрать мяч, сделать точную передачу. Он даже делает рывки, держит темп, но как это дальше будет?» — сказал Орлов.

сегодня, 5 июня, сборная России в Москве на «ВТБ Арене» проведет товарищеский матч против Болгарии. 11 июня стартует Евро-2020, на котором команде Черчесова предстоит сыграть с Бельгией, Данией и Финляндией.