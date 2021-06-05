На «Арене Рига» в столице Латвии стартовал первый полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором встречаются сборные США и Канады. Стартовое вбрасывание было произведено в 14:15 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция встречи доступна по ссылке.

В четвертьфинале сборная США уверенно обыграла Словакию со счетом 6:1. По шайбе забросили Брайн Бойл и Александр Хмелевски, по дублю оформили Колин Блэквелл и Конор Гарланд.

Канадцы, с трудом пробившиеся в плей-офф, в четвертьфинале обыграли сборную России в овертайме — 2:1. Голы на свой счет записали Адам Хенрик и Эндрю Манджапане.

Завтра, 6 июня, в Риге состоятся матч за третье место и финал чемпионата мира.