Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал лучшим главным тренером Английской Премьер-Лиги в минувшем сезоне.

Как сообщает официальный сайт чемпионата, за приз также боролись наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, Марсело Бьельса из «Лидса», Дэвид Мойес из «Вест Хэма» и рулевой «Лестера» Брендан Роджерс.

Напомним, под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии. Второе место в турнирной таблице занял «МЮ» во главе с Сульшером. В топ-4 также финишировали «Ливерпуль» и «Челси», однако Юрген Клопп и Томас Тухель не вошли в число претендентов на награду.

«Лестер» стал пятым, «Вест Хэм» — шестым, «Лидс» — девятым.