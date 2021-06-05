Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о селекционной политике клуба.

«В условиях лимита, ярой противницей которого я являюсь, «Спартак» за последние пару лет купил только одного качественного игрока — Александра Соболева. Несмотря на все мои просьбы, из Голландии приехал Гус Тиль, а не Вячеслав Караваев из «Витесса». Спасибо Наилю Измайлову, что послушал Франко Камоцци и купил Наиля Умярова и Максима Глушенкова», — написала Салихова на своей странице в «Инстаграме».

Зарема напомнила, как мимо спартаковской селекции прошли Фомин, Самошников, Макаров и Лесовой, когда им было по 17-18 лет. Тогда в клубе их оценили как средних игроков, уступающих воспитанникам красно-белых.

«А наши-то где? В последнее время только Павел Маслов и Александр Максименко стабильно заиграли. А сколько было в Спартаке-2 непонятных трансферов? От Сергея Еременко до Малкольма Баду», — написала Салихова.

Напомним, в начале мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», но вышла из него спустя 18 дней из-за разногласий с руководством. В частности она была против назначения Руя Витории новым главным тренером.