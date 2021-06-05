Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу лидером сборной России по футболу.

«Дзюба — лидер сборной. Он учёл все наши замечания. Артём помнит, мы в каждом матче за ним тщательно следим. Думаю, он даже вспоминает нас недобрым словом, и это очень хорошо. Когда Дзюба надевает капитанскую повязку, то дерётся, борется. Он намного эффективнее в обороне, чем Миранчук», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, сегодня, 5 июня, сборная России проведет товарищеский матч против Болгарии. Игра будет проходить на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 18:00 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

11 июня стартует чемпионат Европы, на групповом этапе российской команде предстоит сыграть с Бельгией, Данией и Финляндией.