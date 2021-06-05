В итальянском Римини на стадионе «Римини Фьера» стартовал матч предварительного этапа волейбольной Лиги наций между мужскими сборными России и Польши. Команды появились на площадке в 17:00 по московскому времени.

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Сборная России под руководством Туомаса Саммельвуо пока проиграла только один матч на турнире, в пяти сетах уступив команде Японии. Также россияне обыграли Нидерланды и Иран, США и Австралию. У сборной Польши аналогичная статистика — одно поражение в игре против сборной Словении со счетом 1:3 и победы над Италией, Сербией, США и Австралией.

Согласно регламенту, каждая сборная проведет на предварительном этапе 15 матчей, лучшие четыре команды отберутся в плей-офф.