Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился с подписчиками новой фотографией. На своей странице в «Инстаграме» 52-летний специалист опубликовал снимок, на котором позирует с голым торсом и подносом в руках.

«Завтрак в постель. Типа идеальный муж, да?» — написал Карпин.

Напомним, Карпин и его супруга Дарья официально женаты с лета 2017 года, они воспитывают двух дочерей — Дарью и Александру. Также с ними проживает дочь Дарьи от первого брака.

По итогам минувшего сезона «Ростов» набрал 43 очка и не вышел в еврокубки, заняв девятое место в турнирной таблице РПЛ. Карпин возглавляет команду с 2017-го года, до этого он работал в армавирском «Торпедо», испанской «Мальорке» и московском «Спартаке».