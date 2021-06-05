Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась с подписчиками видео из Барселоны. На нем спортсменка позирует на фоне знаменитого фонтана Монжуик около Национального дворца.

«Из Барселоны с любовью», — написала Ефимова.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил публикацию пловчихи. «Отличный вид! Просто отличный!» — написал он.

Напомним, 3 апреля Ефимовой исполнилось 29 лет. В тот же день Юлия завоевала золотую медаль чемпионата России на дистанции 50 м брассом. Спортсменка отобралась на Олимпийские игры, но на коронной 200-метровке выступила неудачно.

Ефимова является шестикратной чемпионкой мира, а также трехкратным призером Олимпийских игр. Кроме того, в активе россиянки семь золотых медалей чемпионатов Европы.

Ефимова — рекордсмен по числу медалей чемпионатов мира среди всех российских и советских пловцов. Всего в ее копилке 17 наград (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). По общему количеству наград в индивидуальных дистанциях Юлия входит в десятку лучших пловцов в истории