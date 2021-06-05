Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая раскритиковала российскую шашистку Тамару Тансыккужину за её реакцию на инцидент с флагом в матче против польки Натальи Садовской.

В ходе матча за звание чемпионки мира организаторы убрали со стола Тансыккужиной российский флаг. Спортсменка отвлеклась на на этот момент, а затем проиграла партию.

«Вот сидит профессионал, и вдруг убирают табличку. И вместо того, чтобы концентрироваться на своей игре, спортсмен начинает смотреть по сторонам – куда там что утащили. Да хоть землетрясение! Ирина Роднина без музыки докатала — вот это профессионализм. А когда ты, простите, клювом щёлкаешь и проигрываешь из-за того, что «а куда вы флажок понесли, а зачем вы табличку убрали», — заявила Слуцкая в интервью на YouTube-канале Елены Ханги.

Экс-фигуристка подчеркнула, что спортсмен приезжает бороться за себя и страну, поэтому происходящее вокруг не должно его отвлекать.

Напомним, Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по международным шашкам. Садовская вела по ходу серии, но перед последней партией счет был равный — 54:54. Исход серии решился в блице.