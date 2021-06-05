Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен разбил болид в результате аварии на третьей тренировке Гран-при Азербайджана в Баку.

Голландский гонщик не смог справиться с управлением в восьмом повороте и въехал в ограждение. Практика была приостановлена на то время, пока разбитую машину убирали с трассы.

Механики успели починить болид к квалификации, которая стартовала в 15:00. На момент публикации новости завершился первый сегмент, Ферстаппен со вторым временем вышел во второй.

В воскресенье, 6 июня, на городской трассе в Баку состоится гонка, места на стартовой решетке будут распределены по итогам квалификации.

Напомним, после победы в Монако Ферстаппен возглавил личный зачет пилотов, а «Ред Булл» вышел в лидеры Кубка конструкторов.