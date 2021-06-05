Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) начал оповещать российских болельщиков о возможности сдать билеты на матчи Евро-2020, которые пройдут в Дании. Фанатам должны компенсировать полную стоимость билетов.

Ранее стало известно, что Дания ограничила выдачу виз россиянам. Болельщики не смогут попасть в страну, так как Россия попала в список государств повышенного эпидемиологического риска. Посещение матчей чемпионата Европы расценивается как туризм, а въехать в Данию можно только при наличии веской причины.

В Копенгагене на арене «Паркен» состоятся три матча Евро-2020, в том числе встреча России и Дании на групповом этапе (21 июня). Также там пройдут матчи датчан с финнами (12 июня) и бельгийцами (17 июня).

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня и продлится до 11 июля.