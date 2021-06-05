Этап «Формулы-1» «Гран-при Сингапура» в 2021 году не состоится, сообщает BBC Sport. Власти страны и руководство «Королевских гонок» приняли совместное решение, что провести его невозможно в связи с антиковидными ограничениями на въезд иностранцев.

Этап в Сингапуре должен был пройти на городской трассе 3 октября. Он не состоится второй год подряд: в 2020-м проведение «Гран-при» было отменено из-за пандемии.

Гонку могут перенести в Турцию, Китай или провести два заезда в американском Остине.

Как отмечает промоутер «Гран-при Сингапура» Колин Син, у организаторов просто не было выбора, и принять данное решение оказалось очень сложным.

«Гран-при Сингапура» был намечен на 3 октября.