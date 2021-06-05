Заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Соловьёв предлагает организовать точки вакцинации для болельщиков в фан-зонах во время чемпионата Европы по футболу

Совсем скоро, а именно 12 июня, в нашей стране, в нашем городе пройдет первый матч чемпионата Европы по футболу. Сборная России встретится со сборной Бельгии. Чемпионат Старого Света должен был пройти еще в прошлом году, однако был перенесен на год в связи с пандемией. Сейчас вирус еще не отступил, но активная вакцинация позволяет существенно повлиять на его распространение.

Заместитель Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Соловьёв предлагает открыть пункты вакцинации для футбольных болельщиков во время Евро-2020, как на самом стадионе «Газпром-Арена», так и в фан-зонах.

— Эта акция поможет нам еще активнее бороться с пандемией, привлекая к вакцинации большие слои населения, – считает Сергей Соловьёв. – В Петербурге уже был подобный опыт во время матчей «Зенита» в чемпионате страны, и нужно в этом вопросе двигаться дальше.