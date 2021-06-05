Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Азербайджана». Его результат — 1:41.218.

Вторым стал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», в тройку вошел гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» стал худшим из тех, кому удалось проехать быстрый круг и выбыл в первом сегменте, заняв 18-е место. Хуже него выступили только Лэнс Стролл из «Астон Мартин» и Антонио Джовинацци из «Альфа Ромео».

Партнер Мазепина по команде Мик Шумахер показал 17-й результат.

В первой тренировочной сессии лучшим стал Серхио Перес из «Ред Булл», во второй — его партнер по команде Макс Ферстаппен, в субботней свободной практике первенствовал Пьер Гасли из «Альфа Таури». Мазепин показывал, соответственно, 20-е, 18-е и снова 20-е место.

Сама гонка «Гран-при Азербайджана» состоится в воскресенье, 6 июня.