Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Азербайджана». Его результат — 1:41.218.
Вторым стал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», в тройку вошел гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» стал худшим из тех, кому удалось проехать быстрый круг и выбыл в первом сегменте, заняв 18-е место. Хуже него выступили только Лэнс Стролл из «Астон Мартин» и Антонио Джовинацци из «Альфа Ромео».
Партнер Мазепина по команде Мик Шумахер показал 17-й результат.
В первой тренировочной сессии лучшим стал Серхио Перес из «Ред Булл», во второй — его партнер по команде Макс Ферстаппен, в субботней свободной практике первенствовал Пьер Гасли из «Альфа Таури». Мазепин показывал, соответственно, 20-е, 18-е и снова 20-е место.
Сама гонка «Гран-при Азербайджана» состоится в воскресенье, 6 июня.
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