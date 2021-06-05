Варвара Грачева не смогла преодолеть барьер третьего круга «Ролан Гаррос». Российская теннисистка уступила представительнице Украины Марте Костюк — 1:6, 2:6. Матч длился всего 1 час 1 минуту. Костюк сделал пять подач навылет против двух у Грачевой и допустила две двойных ошибки, в то время, как россиянка ошибалась дважды шесть раз. В обоих сетах Костюк брала по две подачи соперницы.

Соперницей Костюк в четвертом круге станет чешка Каролина Мухова, «посеянная» под номером 18.

В женской сетке «Ролан Гаррос» осталась лишь одна россиянка из десяти: Анастасия Павлюченкова в третьем круге одолела белоруску Арину Соболенко 6:4, 2:6, 6:0. Ее соперницей станет еще одна представительница Белоруссии Виктория Азаренко.

Помимо Грачевой, борьбу на стадии третьего круга завершили Елена Веснина (1:6, 4:6 с Еленой Рыбакиной) и Дарья Касаткина (3:6, 2:6 с Сораной Кирстей).

Во втором круге поражения потерпели Екатерина Александрова (2:6, 3:6 с Барборой Крейчиковой) и Вероника Кудерметова (6:7, 7:5, 5:7 с Катержиной Синяковой).

В первом круге борьбу завершили Маргарита Гаспарян (0:6, 1:6 с Энн Ли), Анна Блинкова (1:6, 4:6 с Хэйли Баптист), Светлана Кузнецова (4:6, 6:2, 3:6 с Викторией Азаренко) и Анастасия Потапова (2:6, 1:6 с Лейлой Фернандес).