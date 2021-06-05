15 июня на стадионе Ференца Пушкаша в Будапеште состоится матч первого тура группового турнира Евро-2020 между Венгрией и Португалией. В этой игре, вполне вероятно, будет побито сразу несколько рекордов чемпионатов Европы. И сделает это великий и ужасный капитан сборной Криштиану Роналду. Nevasport предлагает подборку европейских рекордов пятикратного обладателя «Золотого мяча», которые он может побить или уже побил.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕКОРДЫ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

1) Участие в пяти чемпионатах Европы

Рекорд, который неизбежно будет побит, если капитан сборной не получит в последний момент травму (оговорка с травмой будет учитываться во всех возможных рекордах).

17 футболистов принимали участие в четырех чемпионатах Европы. Первыми стали датский вратарь Петер Шмейхель и немецкий защитник Лотар Маттеус в 2000 году. В 2008-м к ним присоединились Алессандро Дель Пьеро (Италия), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Лилиан Тюрам (Франция). В 2012-м свой четвертый Евро провел Улоф Мелльберг (Швеция), а в 2016-м в этот список вошли сразу 11 игроков: Джанлуиджи Буффон (Италия), Петр Чех, Ярослав Плашил, Томаш Росицки (все – Чехия), Златан Ибрагимович, Андреас Исакссон, Ким Челльстрем (все – Швеция), Лукас Подольски, Бастиан Швайнштайгер (оба — Германия), Дарио Срна (Хорватия) и Криштиану Роналду.

Евро-2020 мог стать пятым для вернувшегося в сборную Ибрагимовича, но швед получил повреждение и не попал в список участников турнира.

2) Больше всего голов на Евро

Роналду дебютировал на чемпионате Европы 12 июня 2004 года в матче с Грецией. На 93-й минуте он забил единственный мяч португальцев, но не спас команду от поражения — 1:2. Всего на чемпионатах Европы он забил 9 мячей и делит рекорд с Мишелем Платини. Правда, легендарный капитан сборной Франции забил все 9 голов на одном турнире — победном Евро-1984. Таким образом, для рекорда Роналду осталось забить один мяч.

Третье место в списке бомбардиров финальной стадии чемпионатов Европы занимает англичанин Алан Ширер (7).

3) Больше всего матчей (включая отборочный турнир)

С учетом отборочных турниров Криштиану Роналду занимает второе место по количеству матчей на Евро: всего на счету 36-летнего португальца 56 игр (36 побед, 12 ничьих и 8 поражений). Рекорд принадлежит итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону — 58. Таким образом, Роналду станет рекордсменом если примет участие во всех играх группового этапа.

Третье место по играм на Евро занимает многолетний капитан сборной Лихтенштейна Марио Фрик — 51. Разумеется, все его матчи пришлись на отборочный этап.

4) Больше всего голов в одном матче

Только семь футболистов делали хет-трики в финальной стадии Евро-2020, и Роналду среди них пока нет. В их число входят:

Дитер Мюллер: ФРГ — Югославия 4:2, 1976 год, полуфинал

Клаус Аллофс: ФРГ — Нидерланды 3:2, 1980 год, групповой турнир

Мишель Платини: Франция — Бельгия 5:0, 1984 год, групповой турнир

Мишель Платини: Франция — Югославия 3:2, 1984 год, групповой турнир

Марко ван Бастен: Англия — Нидерланды 1:3, 1988 год, групповой турнир

Сержиу Консейсау: Португалия Германия 3:0, 2000 год, групповой турнир

Патрик Клюйверт: Нидерланды — Югославия — 6:1, 2000 год, 1/4 финала

Давид Вилья: Испания — Россия 4:1, 2008 год, групповой турнир

Хет-трик Платини в ворота Югославии — рекордный по скорости. Будущему президенту УЕФА понадобилось на три гола всего 18 минут (59, 62, 77).

5) Самый старый автор гола в финале

Только один футболист забивал в финалах Евро в возрасте старше 30 лет. Игрок сборной ФРГ Бернд Хёльценбайн поразил ворота Чехословакии в финале Евро-1976 в возрасте 30 лет и 103 дней. В день финала Евро-2020 (11 июля) Роналду будет 36 лет и 156 дней. Впрочем, до решающей игры португальцам еще нужно добраться.

Самым старым автором гола просто в финальной стадии Евро Роналду пока не стать, поскольку рекордсмен — австриец Ивица Вастич — забил гол в матче Евро-2008 против Польши (1:1) в 38 лет и 257 дней.

6) Многократный капитан-победитель Евро

Самый сложный рекорд для Роналду на этом Евро: для него нужно, чтобы Португалия не просто добралась до финала, но и выиграла его второй раз подряд. Тогда форвард «Ювентуса» повторит рекорд испанца Икера Касильяса. Голкипер выигрывал чемпионаты Европы в качестве капитана два раза: в 2008 и 2012 году.

РЕКОРДЫ ЕВРО, КОТОРЫЕ РОНАЛДУ УЖЕ ПОБИЛ

1) Наибольшее количество матчей в финальной стадии (21)

За четыре чемпионата Европы Роналду пропустил только один матч сборной Португалии — игру группового турнира со Швейцарией. У занимающего второе место по играм в финальной стадии Евро Бастиана Швайнштайгера только 18 игр.

2) Наибольшее количество голов, с учетом квалификации (40)

По данному показателю Роналду находится на космическом отрыве от преследователей. Португалец забил 40 мячей, швед Златан Ибрагимович — 25, ирландец Робби Кин — 23.

3) Количество чемпионатов Европы с голами (4)

Из 17 футболистов, участвовавших в четырех чемпионатах Европы, только Роналду смог забить на каждом турнире: 2 гола в 2004, 1 гол в 2008, по 3 гола в 2012 и 2016. Кроме того, только Роналду забивал по три мяча более чем на одном Евро.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕКОРДЫ

А если забежать совсем уже далеко и предположить, что Роналду в 39 лет поедет на Евро-2024, то он сможет побить еще и эти рекорды:

— Самый пожилой автор гола на Евро (38 лет 257 дней, Ивица Вастич, Австрия)

— Самый пожилой полевой игрок на Евро (39 лет 91 день, Лотар Маттеус, Германия)

— Самый пожилой финалист Евро (38 лет 232 дня, Йенс Леманн, Германия)

— Самый пожилой победитель Евро (37 лет 23 дня, Арнольд Мюрен, Нидерланды)

Действующий чемпион Европы Сборная Португалии на Евро-2020 сыграет в «группе смерти» с Венгрией (15 июня, Будапешт), Германией (19 июня, Мюнхен) и Францией (23 июня, Будапешт). Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, включая Санкт-Петербург.