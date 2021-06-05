Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел с капитанской повязкой на товарищеский матч сборной России против Болгарии. Для 32-летнего футболиста эта игра стала 52-й за национальную команду. По данному показателю форвард обогнал Романа Павлюченко (51) и сравнялся с Константином Зыряновым и Дмитрием Хлестовым (48 матчей за Россию + 3 за сборную СНГ).

Дебютную игру за сборную Дзюба провел в ноябре 2011 года против Греции (1:1). Своей первый мяч форвард забил Лихтенштейну в 2014 году (4:0).

Помимо Дзюбы из действующих футболистов сборной только один входит в так называемый «клуб Игоря Нетто» для игроков, проведших за национальную команду не менее пяти игр. Им является Юрий Жирков. Защитник «Зенита» также вышел в «старте», встреча стала для него 104-й.

В истории сборной России только три футболиста провели больше матчей, чем Жирков: Сергей Игнашевич (127), Виктор Онопко (109+4 за СНГ) и Игорь Акинфеев (111).

По количеству матчей с капитанской повязкой Дзюба занимает третье место в истории сборной России. Игра с болгарами стала для него 24-й, форвард уступает только Виктору Онопко (86) и Андрею Аршавину (39).

Кроме того, Дзюбе осталось забить один мяч, чтобы повторить рекорд Александра Кержакова по голам за сборную (29 против 30). Из действующих футболистов национальной команды только один забил более 10 мячей — Денис Черышев (12).

Игра с Болгарией — последняя для сборной России в преддверии Евро-2020. В групповом турнире чемпионата Европы подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).