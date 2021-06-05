Россияне Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. В игре первого круга дуэт из России обыграл канадку Габриэлу Дабровски и австралийца Люка Сэвилла в двух сетах: 6:4, 6:2. Матч длился 57 минут, россияне сделали шесть подач навылет, а канадо-американская пара — одну. На счету Весниной и Карацева две двойных ошибки против четырех у соперников. Российский дуэт смог взять три подачи соперников и не отдал ни одной своей.

В 1/4 финала Веснина и Карацев сыграют с победителем матча Каролин Гарсия/Николя Маю (Франция) — Николь Меличар/Раджив Рам (США).

В одиночном разряде «Ролан Гаррос» остался один россиянин — Даниил Медведев, которому предстоит матч четвертого круга с чилийцем Кристианом Гариным. В женском разряде последняя представительница России Анастасия Павлюченкова сыграет в четвертом круге с Викторией Азаренко.

В парном разряде у мужчин представителей России не осталось, а у женщин последней в сетке остается также Павлюченкова, выступающая в паре с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Дуэт встретится в третьем круге с американкой Николь Меличар и голландкой Деми Схурс.