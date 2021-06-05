Сборная России по футболу произвела замену в стартовом составе перед товарищеским матчем с Болгарией. На разминке травму получил защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов. Вместо него с первых минут сыграет Андрей Семёнов из «Ахмата».

Таким образом, заявка россиян выглядит следующим образом: Шунин — Караваев, Джикия, Семёнов, Жирков — Ионов, Зобнин, Баринов, Оздоев, Головин — Дзюба. Запасные — Дюпин, Сафонов, Фернандес, Дивеев, Кузяев, Миранчук, Жемалетдинов, Мостовой, Мухин, Черышев, Соболев.

Встреча Россия — Болгария начнется в 18:00 по московскому времени.

Игра на стадионе «Динамо» станет для россиян последней в преддверии чемпионата Европы-2020. В групповом турнире Евро подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).