В Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Льва Яшина стартовал товарищеский футбольный матч между сборными России и Болгарии. Встречу судит белорусская бригада арбитров во главе с судьей ФИФА Алексеем Кульбаковым.

Это последняя игра для россиян в преддверии чемпионата Европы-2020.

На поле команда вышла в следующем составе: Шунин — Караваев, Джикия, Семёнов, Жирков — Ионов, Зобнин, Баринов, Оздоев, Головин — Дзюба.

Запасные — Дюпин, Сафонов, Фернандес, Дивеев, Кузяев, Миранчук, Жемалетдинов, Мостовой, Мухин, Черышев, Соболев.

С первых минут должен был выйти Фёдор Кудряшов, но он получил травму на разминке и был заменен на Андрея Семёнова.

Болгары играют в следующем составе: Караджов, Янков, Христов, Антов, Карагерен, Десподов, Чочев, Малинов, Цветанов, Христов, Галабинов.

Для Жиркова это 104-я игра за сборную. Для Дзюбы — 52-я и 24-я в качестве капитана.

В групповом турнире Евро подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).