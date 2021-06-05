Сегодня, 5 июня, исполняется 22 года одному из ярчайших матчей в истории сборной России по футболу. В выездном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2000 подопечные Олега Романцева одержали победу над Францией со счетом 3:2.

На старте отборочного цикла россияне проиграли три встречи подряд (2:3 с Украиной, 2:3 с Францией, 0:1 с Исландией), после чего в отставку был отправлен Анатолий Бышовец. Пришедший ему на смену Олег Романцев выиграл две игры подряд (3:0 с Арменией и 6:1 с Андоррой) и подошел к игре с французами без права на ошибку. Сборная Франции на тот момент являлась действующим чемпионом мира, однако в игре не смог принять участия ее лидер — Зинедин Зидан.

Плеймейкер сборной России Александр Мостовой получил травму в середине первого тайма и был заменен на Дмитрия Хохлова уже на 26-й минуте. С первых минут на поле появился нападающий «Зенита» Александр Панов, который 10 дней назад сделал дубль в финале Кубка России (3:1 с «Динамо») и принес петербуржцам первый трофей в российской истории.

Матч с Францией стал для Панова одним из лучших в карьере. На 38-й минуте форвард открыл счет после навеса Валерия Карпина и прострела Егора Титова. На перерыв россияне ушли ведя в счете, но в самом начале второго тайма Эммануэль Пети (48-я минута) и Сильвен Вильтор (53-я минута) вывели Францию вперед — 2:1. На 75-й минуте Панов после длинного навеса Дмитрия Хлестова с лету пробил по воротам французов и оформил дубль.

Победный мяч Россия провела на 87-й минуте. Владимир Бесчастных отдал передачу на свободного Илью Цымбаларя, хавбек вошел в штрафную, отдал на Валерия Карпина, и тот поразил ворота Фабьена Бартеза.

Тот матч Россия провела в следующем составе: Филимонов — Онопко — Хлестов, Смертин, Варламов — Карпин, Титов, Мостовой (Хохлов, 60), Семак (Бесчастных, 60), Тихонов (Цымбаларь, 72) — Панов.

В 1999 году Россия одержала в отборе Евро-2000 шесть побед подряд, но все-таки не пробилась в финальную стадию. В решающей игре отбора против Украины команде Олега Романцева необходимо было побеждать. В середине второго тайма Валерий Карпин открыл счет, но в концовке встречи Андрей Шевченко забил ответный мяч благодаря грубой ошибке вратаря Александра Филимонова.

Франция же пробьется в финальную стадию Евро и в результате станет чемпионом Европы-2000, победив в финале Италию (2:1).