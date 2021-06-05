Официальный Twitter сборной России по футболу сообщил первые подробности травмы защитника Фёдора Кудряшова. 34-летний футболист «Антальяспора» получил повреждение на разминке перед товарищеским матчем с Болгарией и был заменен в стартовом составе на Андрея Семёнова из «Ахмата».

«Фёдор получил повреждение икроножной мышцы. После игры Кудряшов пройдёт обследование, после которого будет выбрана тактика лечения», — говорится в сообщении национальной команды.

Из-за повреждения Кудряшов рискует пропустить чемпионат Европы-2020. Он был включен в окончательную заявку сборной на турнир.

Из расширенного списка команды при оглашении финального варианта состава был исключен защитник «Динамо» Роман Евгеньев, кроме того, в резервный состав входили игрок обороны «Зенита» Дмитрий Чистяков и Игорь Смольников из «Краснодара».

В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).