Завершился первый тайм товарищеского матча между сборными России и Болгарии. В игре на московском стадионе «ВТБ Арена» счет не открыт — 0:0.

Первый тайм проходил при преимуществе россиян: они владели мячом 61 процент времени, нанесли шесть ударов по воротам (у болгар — один) и подали четыре угловых (соперник — ноль).

На поле команда вышла в следующем составе: Шунин — Караваев, Джикия, Семёнов, Жирков — Ионов, Зобнин, Баринов, Оздоев, Головин — Дзюба.

Запасные — Дюпин, Сафонов, Фернандес, Дивеев, Кузяев, Миранчук, Жемалетдинов, Мостовой, Мухин, Черышев, Соболев.

С первых минут должен был выйти Фёдор Кудряшов, но он получил травму икроножной мышцы на разминке и был заменен на Андрея Семёнова.

Болгары играют в следующем составе: Караджов, Янков, Христов, Антов, Карагерен, Десподов, Чочев, Малинов, Цветанов, Христов, Галабинов. Кристиян Малинов уже на девятой минуте получил травму и был заменен на Петара Витанова.

Встречу судит белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.

Это последняя игра для россиян в преддверии чемпионата Европы-2020. В групповом турнире Евро подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).