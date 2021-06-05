Сборная России по волейболу уступила Польше в матче предварительного раунда мужской Лиги наций — 1:3.

Подопечные Туомаса Саммелвуо выиграли первый сет со счетом 25:21. После этого поляки взяли три сета подряд: 25:19, 25:19, 25:14.

Для россиян это второе поражение в шести играх группового турнира. 30 мая они в пяти сетах уступили Японии — 2:3. В остальных четырех матчах Россия одержала победы: 3:1 с Нидерландами, 3:1 с Ираном, 3:1 с США и 3:0 с Австралией.

В турнирной таблице сборная Польши занимает первое место с пятью победамии одним поражением. Аналогичные показатели у Бразилии и Франции. Россия идет четвертой с 4 победами и 2 поражениями при разности сетов 15:9. Следующий матч россияне проведут 9 мая против Франции.