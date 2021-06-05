Сборная России по футболу открыла счет в товарищеском матче с Болгарией. Гол был создан двумя футболистами, вышедшими на замену. На 84-й минуте полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заработал пенальти, а нападающий «Спартака» Александр Соболев его реализовал.

Соболев вышел на замену вместо капитана Артема Дзюбы на 58-й минуте. Миранчук заменил Юрия Жиркова на 78-й, за шесть минут до пенальти.

Игра является последней для России перед чемпионатом Европы. Судит матч бригада арбитров во главе с белорусом Алексеем Кульбаковым.

В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).