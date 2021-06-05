Сборная России по футболу победила Болгарию в товарищеском матче со счетом 1:0. Единственный мяч провел нападающий «Спартака» Александр Соболев с пенальти на 84-й минуте. 11-метровый был назначен после фола на Алексее Миранчуке. Оба футболиста вышли по ходу игры на замену.

Игру Россия провела в следующем составе: Шунин — Караваев (Фернандес, 72), Джикия, Семёнов, Жирков (Миранчук, 78) — Ионов (Кузяев, 46), Оздоев, Баринов (Дивеев, 51), Зобнин, Головин (Мостовой, 62) — Дзюба.

В стартовом составе россиян должен был выйти Фёдор Кудряшов, но защитник «Антальяспора» получил травму икроножной мыщцы и был заменен на Андрея Семёнова.

Жирков провел за национальную команду 104-й матч. По этому показателю он занимает четвертое место в истории вслед за Сергеем Игнашевичем (127), Виктором Онопко (109+4 за сборную СНГ) и Игорем Акинфеевым (111).

Помимо Жиркова, только Артем Дзюба из участников матча входит в «Клуб Игоря Нетто» (не менее 50 игр за сборные СССР, СНГ, России). Форвард «Зенита» провел 52-й матч, сравнявшись по этому показателю с Константином Зыряновым. Кроме того, он вывел сборную на поле с капитанской повязкой в 24-й раз. По данному показателю Дзюба занимает третье место в российской истории после Виктора Онопко (86) и Андрея Аршавина (39).

Игра стала для России последней перед стартом чемпионата Европы. В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).