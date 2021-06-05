В Новосибирске скоропостижно скончался полузащитник сборной России по хоккею с мячом Максим Ишкельдин, сообщает официальный сайт ФХМР. Хоккеисту было всего 30 лет, умер он во сне от оторвавшегося тромба.

«Федерация хоккея с мячом России, тренерский штаб и игроки мужской национальной сборной выражают глубокие соболезнования родным и близким Максима. Это невосполнимая потеря для мирового хоккея с мячом и всего российского спорта», — говорится в сообщении.

Максим Ишкельдин — уроженец Новосибирска и воспитанник школы местной «Зари». За свою карьеру он выступал в составе родного «Сибсельмаша», «Зоркого», «СКА-Нефтяника», а последний сезон провел за «Енисей». В чемпионатах России он отыграл 421 матч и забил 296 мячей.

На счету Ишкельдина шесть золотых медалей чемпионатов мира: 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019. В 2012 и 2017 году он брал в составе сборной серебро. Также на его счету пять титулов чемпиона России (четыре — со «СКА-Нефтяником» и один — с «Енисеем»). Кроме того, на клубном уровне Ишкельдин выигрывал Кубки России, чемпионов и мира.