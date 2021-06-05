«Чеховские медведи» стали чемпионами России по гандболу в сезоне-2020/21. В финале подмосковный клуб одержал победу над ЦСКА. Первая игра завершилась победой «медведей» 29:24, вторая — 32:21.

В сегодняшней второй встрече самым результативным стал Сергей Марк Косоротов, забивший семь голов.

«Чеховские медведи» выиграли чемпионат России в юбилейный 20-й раз подряд. Клуб был создан в 2001 году после переезда в Чехов действовавшего чемпиона России предыдущих двух лет ЦСКА-«Спортакадем» и в первый же сезон снова выиграл чемпионат страны. Таким образом, с учетом клуба-предшественника, на счету «Чеховских медведей» 24 чемпионских титула в России, включая 22 последних подряд.

Бронзовым призером стал ставропольский «Виктор», победивший «СГАУ-Саратов» в матчах за третье место (32:28, 25:24).