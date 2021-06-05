Сборная Финляндии одержала победу над Германией в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею со счетом 2:1.

На 13:50 Ииро Пакаринен открыл счет с передач Антона Лунделла и Оливера Каски. На 18:55 Ханнес Бьорнинен с передачи Марко Анттилы увеличил преимущество финнов.

На 31:03 Маттиас Плахта после паса Морица Зайдера реализовал большинство, отыграв одну шайбу. Больше голов в матче не забивалось.

При этом немцы в полтора раза перебросали Финляндию: 28 бросков в створ против 17.

В финальном матче Финляндия сыграет с Канадой, которая в другом полуфинальном поединке одержала верх над США 4:2. Эта встреча будет повторением финала предыдущего чемпионата мира: в 2019 году финны одержали победу над канадцами со счетом 3:1.

Финальная игра состоится 6 июня, в этот же день США и Германия разыграют матч за третье место.

Примечательно, что все четыре участника полуфинала играли в одной группе ЧМ. Финляндия на групповом этапе обыграла Канаду по буллитам 3:2.

Напомним, что сборная России заняла первое место в группе A, но вылетела уже на стадии 1/4 финала, уступив канадцам 1:2.

Сборная Финляндии три раза выигрывала чемпионаты мира. На счету канадцев 26 побед. Если они выиграют финал, то сравняются по числу золотых наград с СССР и Россией (22+5).