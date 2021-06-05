Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду, что травмы игроков команды в товарищеском матче с Болгарией оказались несерьезными. Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась победой россиян 1:0. Единственный мяч провел Александр Соболев с пенальти на 84-й минуте.

«Опережать события мы не будем, — цитирует «Спорт-Экспресс» Черчесова. — Кудряшов сделает МРТ, Баринов сделает КТ, с Зобниным никаких проблем, вроде, нет. Надеемся, что травмы окажутся несерьезными».

Фёдор Кудряшов получил повреждение икроножной мышцы перед стартом игры и был заменен еще до стартового свистка на Андрея Семёнова. Дмитрий Баринов травмировался в начале второго тайма и был заменён на Игоря Дивеева. Роман Зобнин доиграл поединок до конца.

Игра стала для России последней перед стартом чемпионата Европы. В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).