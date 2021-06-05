Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия был назван болельщиками и экспертами лучшим игроком команды в товарищеском матче с Болгарией. В игре на московском стадионе «ВТБ Арена» россияне победили 1:0, единственный мяч провел Александр Соболев с пенальти в концовке встречи. Джикия провел на поле все 90 минут.

В Instagram сборной отмечается, что сам Джикия не согласился с присужденным ему титулом и разделил его с Дмитрием Бариновым и Александром Головиным.

Игра стала для России последней перед стартом чемпионата Европы. В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).