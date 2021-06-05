Сборная России по футболу выложила фотографию из раздевалки после победы над Болгарией в товарищеском матче со счетом 1:0. Большой снимок был разделен на две части.

«До встречи на Евро», — говорится в сообщении национальной команды в Instagram.

Игра Россия — Болгария состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Единственный мяч провел Александр Соболев на 84-й минуте с пенальти, назначенного после фола на Алексее Миранчуке.

Игра стала для России последней перед стартом чемпионата Европы. В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).