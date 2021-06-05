Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил готовность защитника «Зенита» Юрия Жиркова к чемпионату Европы по футболу-2020. 37-летний футболист сегодня, 5 июня, вышел в стартовом составе на товарищеский матч с Болгарией, который завершился победой россиян 1:0. На 78-й минуте он был заменен на Алексея Миранчука. Игра стала последней для России перед стартом Евро-2020. Первую игру на турнире россияне проведут 12 июня против Бельгии.

«Он будет играть не только 12-го июня играть, но и 16-го и 21-го. Он и сегодня был готов играть 90 минут, — цитирует «Спорт-Экспресс» Черчесова. — Последние тренировки показывают, что он вышел на свой уровень. Мы давали ему на сборах работать. Сегодня мы видели на каком он уровне, нельзя от таких игроков отказываться».

Напомним, что перед началом игры с Болгарией травму получил левый и центральный защитник сборной России Фёдор Кудряшов. Игрок «Антальяспора» рискует пропустить чемпионат Европы.

В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).