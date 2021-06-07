Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов пропустил тренировку национальной команды сегодня, 7 июня, на базе в Новогорске.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС. По информации корреспондента, Кудряшов занимается по индивидуальной программе в тренажёрном зале, поскольку получил травму икроножной мышцы на разминке перед товарищеским матчем Россия — Болгария в Москве. Пока не принято решение о том, что Кудряшов пропустит чемпионат Европы по футболу, тренеры и врачи будут смотреть на динамику восстановления.

Дмитрий Баринов, также получивший травму в матче Россия — Болгария, занимался сегодня в общей группе. Также с командой продолжают тренироваться защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев, а также голкипер Андрей Лунев, которые не попали в финальную заявку на турнир.