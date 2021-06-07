До старта чемпионата Европы по футболу остается всего четыре дня, у сборной России позади тренировочный сбор в Австрии и два контрольных матча, по которым уже можно делать выводы. Что показали игры с Польшей и Болгарией и есть ли у команды Черчесова шансы на Евро-2020 — разбирается Nevasport.

Обе товарищеские игры получились ожидаемо нерезультативными: ничья с поляками (1:1) и минимальная победа над болгарами благодаря голу с пенальти. Обеспокоенные не самым зрелищным футболом болельщики уже успели обрушить на команду шквал критики: от России не ждут даже выхода из группы. В защиту сборной сразу стоит напомнить, что контрольные матчи — не то же самое, что генеральная репетиция, и проводятся они по большей части для тренеров. Перед игроками не ставится задача наколотить как можно больше голов или сломя голову рваться в атаку. Футболисты, напротив, осторожничают, чтобы не получить травмы накануне чемпионата, наигрывают комбинации и пробуют реализовать те или иные тренерские идеи.

Большего внимания заслуживают не цифры на табло, а обнажившиеся проблемы и кадровые потери. На разминке перед игрой с болгарами травму получил защитник Фёдор Кудряшов, способный действовать как в центре обороны, так и на фланге. Россияне будут начинать групповой этап матчем против фаворитов, и с точки зрения наших потерь это одновременно минус и плюс. Минус — потому что нет времени адаптироваться к перестановкам и дать тому же Марио Фернандесу разыграться, плюс — потому что психологически легче «отстреляться» сразу, да ещё и на своем поле.

Защищать левый флаг, вероятно, придется Юрию Жиркову, которому в августе исполнится 38 лет. Товарищеские матчи показали, что на 90 минут интенсивного футбола ветерана уже может не хватить: он заметно устал к концовке игры с болгарами, а бельгийцы будут действовать совсем на других скоростях и предлагать куда более опасные атаки. Правый фланг, судя по всему, поделят Фернандес и Караваев, если бразилец после травмы будет не в силах отбегать весь групповой этап. Если Марио будет в порядке, то Караваев может появиться слева, а Юрий Валентинович останется в запасе.

Кого Черчесов будет ставить в центр? У него есть Семёнов, который должен был провести матч с болгарами на лавке, если бы не травма Кудряшова, и неожиданно Баринов. Подтянуть из резерва можно Евгеньева, что, скорее всего, и сделает тренерский штаб.

Очевидно, есть позиции, с которыми Черчесов определился уже стопроцентно: Дзюба на острие атаки, Шунин в воротах, Головин, Оздоев и Зобнин — в полузащите. Кандидатура последнего приводит в отчаяние Геннадия Орлова: комментатор сомневается в футбольном интеллекте Романа, которому предстоит сдерживать мощного Ромелу Лукаку. Но много ли сейчас в Европе игроков, способных тягаться с 93-килограммовым бельгийцем? По большому счету, выбирать игрока конкретно под Лукаку Черчесов не может.

А вот возможности для точечного усиления по ходу матча у него есть. В игре с болгарами российской команде удалось нарастить темп во втором тайме, когда на замену вышли Миранчук, Соболев и Мостовой — это показывает, что у России остаются возможности для маневра, если что-то пойдет не так.

Готовиться к тяжелому матчу россиянам надо будет не только перед Бельгией, но и перед Данией — недооценка соперника, пусть и не блещущего какими-то супер-именами, может сыграть злую шутку. При этом выход в плей-офф, вопреки пессимистичному настрою болельщиков, не кажется невыполнимой задачей. Во-первых, Черчесов умеет подводить команду в главным турнирам: вспомните 2018 год — разве накануне мундиаля кто-то мог предсказать слёзы счастья от победы над Испанией? Во-вторых, Черчесов твердо верит в костяк команды — он наигрывался на сборах, пробовался в контрольных матчах, и в целом к старту Евро ключевые игроки успели наработать необходимый уровень взаимопонимания. Замахиваться на лидерство в группе, понятное дело, не стоит, но занять второе место в таблице россияне должны. А там и четвертьфинал не за горами — нужно лишь обыграть Турцию или Уэльс на старте плей-офф.