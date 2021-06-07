Российские волейболистки обыграли команду Таиланда в рамках предварительного этапа женской Лиги наций.

Игра прошла на площадке центра «Римини Фьера» и завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной России. Счет по партиям 25:14, 18:25, 25:14, 25:20 в пользу российских волейболисток.

Отметим, сборная Таиланда потерпела уже восьмое поражение подряд в рамках предварительного этапа Лиги наций. Команда Серджио Бузато же одержала пятую победу на турнире при трёх поражениях (от Бразилии, Японии и Нидерландов), сейчас россиянки идут на 6-м месте, в их активе 13 очков.

В следующем туре Лиги наций женская сборная России по волейболу сыграет с Турции. Игра запланирована на завтра, 8 июня, она начнётся в 12:55 по московскому времени.