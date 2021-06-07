Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов дал комментарий по поводу своего заявления перед матчем Россия — Канада в четвертьфинале ЧМ по хоккею в Латвии.

Слова Фетисова цитирует портал «Спорт-Экспресс». По словам эксперта, победителя ЧМ определил финал, и лично у него никаких претензий к победившей команде нет.

«Мои слова про слабость сборной Канады? Значит, я ошибся. Слишком понадеялся на нашу команду. В средненьком чемпионате, приведя лучших игроков мы должны были долететь до Луны, Марса и Солнца», — отметил Фетисов, добавив, что ничего непонятного перед игрой России и Канады он не заявлял.

Напомним, накануне матча Россия — Канада в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею Фетисов заявил, что сборной России не нужно беспокоиться, поскольку в команде Канады нет ни одного известного игрока.