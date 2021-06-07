Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес высказался о своём состоянии здоровья и готовности выступать на чемпионате Европы по футболу 2020.

Слова Фернандеса после тренировки в Новогорске цитирует портал РИА Новости.

«У меня была травма, но она была небольшая. Ничего страшного в этом не было. Я работал индивидуально», — отметил защитник, подчеркнув, что сейчас все хорошо и ему удалось выйти на поле в товарищеском матче со сборной Болгарии.

«Перед чемпионатом Европы я полностью готов помочь команде», — сказал Фернандес.

Напомним, Марио Фернандес индивидуально тренировался на сборе национальной команды России в Австрии. В матче с Болгарией Фернандес вышел не в стартовом составе, а на замену во втором тайме.