Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристами группы Этери Тутберидзе, ответил на комментарий подписчицы по поводу Александры Трусовой.

Железняков в жесткой форме раскритиковал шоу, устроенное на премии телеканала «Муз ТВ». Одна из его подписчиц в комментариях выразила надежду, что фигуристка Александра Трусова не попала в шоу-бизнес.

«Ой, только бы Сашенька Трусова не угодила в шоу-бизнес такой… Только не она. У нас на неё большие ставки», — написала она.

Железняков ответил на это следующим образом: «Ну что вы, там папа всё на места расставит. Да и Саша не с теми понятиями, детей спорта, слава богу, это не касается».

Напомним, в мае 2020 года Трусова покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в академию Евгения Плющенко. Под его руководством она провела один сезон и завоевала бронзу чемпионата мира, после чего вернулась в «Хрустальный».