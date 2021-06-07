Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от чемпионата Европы по футболу.

Эксперт обратил внимание на то, что российская команда будет иметь преимущество домашнего стадиона, где проведет два матча в присутствии болельщиков. Он предположил, что подопечные Станислава Черчесова сыграют вничью с Бельгией и обыграют Финляндию, что даст им четыре очка и путевку в плей-офф.

«С одной стороны, всё просматривается нормально, но с другой —Станислав Черчесов уже пять лет у руля сборной и команда ничего не выиграла, что не может не настораживать. Мы живём тем, что мы что-то наиграли на чемпионате мира, но на самом деле побед пока нет», — приводит слова Мостового Всёпроспорт.ру.

Напомним, Евро-2020 стартует 11 июня и продлится до 11 июля. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Перед стартом турнира команда потеряла защитника Фёдора Кудряшова, у которого диагностировано повреждение икроножной мышцы.